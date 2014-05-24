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Я не смогу тебя забыть 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я не смогу тебя забыть
Киноафиша Сериалы Я не смогу тебя забыть Сезоны Сезон 1

Я не смогу тебя забыть 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я не смогу тебя забыть»

В 1 сезоне сериала «Я не смогу тебя забыть» в станице на побережье Черного моря живет молодая красавица Полина. Она работает медсестрой в больнице и помогает старику-отцу на ферме. По соседству с семьей проживает Михаил – загадочный и неприятный тип, которого сторонятся все в деревне. Но когда на плечи девушки обрушивается смерть отца и еще череда невзгод, именно Михаил приходит ей на помощь и помогает уехать в большой город. Там она знакомится с обаятельным парнем Вадимом, и их головокружительный роман идет к свадьбе. Но однажды Полине придется сделать выбор между страстью и благодарностью – между Вадимом и Мишей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Я не смогу тебя забыть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2014
График выхода всех сериалов
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