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Белые розы надежды 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Белые розы надежды
Киноафиша Сериалы Белые розы надежды Сезоны Сезон 1

Белые розы надежды 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Белые розы надежды»
В 1 сезоне сериала «Белые розы надежды» события разворачиваются в СССР в 80-е годы. Юная девушка Евгения оканчивает музыкальное училище. У нее есть все шансы стать известной певицей. Все складывается и на личном фронте: на празднике в доме подруги она знакомится с молодым геологом Федором. Но отношения прерываются: парня отправляют по распределению на БАМ. Он клянется, что будет писать, но послания не доходят. Не зная, что их прячет завистливая вахтерша общежития, Женя разочаровывается в избраннике и начинает встречаться с музыкантом Алексеем. Она рожает ему двоих детей, но по недоразумению попадает в тюрьму.

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Белые розы надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 февраля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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