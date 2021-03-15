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Любовь в рабочие недели 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любовь в рабочие недели
Киноафиша Сериалы Любовь в рабочие недели Сезоны Сезон 1

Любовь в рабочие недели 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь в рабочие недели»

В 1 сезоне сериала «Любовь в рабочие недели» в центре событий оказываются три семейные пары, с трудом пережившие непростые коронавирусные «каникулы». Сейчас пик пандемии позади, но вот его последствия придется разгребать еще не один месяц. Кристина и Андрей были страстно влюблены, а после добровольного «заключения» в самоизоляции они видеть друг друга не могут. А ведь им еще предстоит работать в одном офисе! Предпринимательница Ирина лишилась большей части прибыли. Она приняла бы помощь своего мужа Валерия, если бы он не был ее бизнес-конкурентом. Зато Гарик и Соня все еще счастливы вместе, если не считать визита тещи.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь в рабочие недели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 апреля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 апреля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 апреля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 апреля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
26 апреля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 мая 2021
График выхода всех сериалов
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