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Повелитель пламени
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Повелитель пламени, список сезонов
The King of Blaze
16+
Год выпуска
2018
Страна
Китай
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Hunan Television
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Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Повелитель пламени»
Сезон 1 / Season 1
27 эпизодов
26 ноября 2018 - 18 декабря 2018
Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов
18 декабря 2018 - 23 января 2019
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