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Биржа 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Биржа
Киноафиша Сериалы Биржа Сезоны Сезон 1

The Exchange 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Биржа»

В 1 сезоне сериала «Биржа» действие разворачивается в 1980 году в Кувейте. Две предприимчивые женщины твердо решили войти в сугубо мужской мир фондовой биржи, который основан на коррупции и беспощадной конкуренции. Они уверены, что смогут утереть нос представителям сильного пола, наравне с ними делать ставки, а главное - одерживать крупные победы. Их ожидает сложный путь. Героини столкнутся с неприятием, насмешками и мужским шовинизмом. Но решительность, амбициозность, острый ум и умение рисковать помогут женщинам проложить дорогу в сфере, где правила всегда устанавливали только мужчины.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Биржа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Банк будущего Bank of Tomorrow
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2023
Мир мужчин It’s a Man’s World
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Кровные узы Thicker than Milk
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2023
Ложь Short and Distort
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2023
Негласный партнер The Silent Partner
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2023
С небес на землю What Goes Up
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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