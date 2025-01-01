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ПониМашка 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ПониМашка
Киноафиша Сериалы ПониМашка Сезоны Сезон 1

ПониМашка 0+
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «ПониМашка»

В 1 сезоне сериала «ПониМашка» любознательная пони по имени Маша, а также ее друзья ослик Всезнайка и зебра Сметанка познают мир. Сперва они видят прекрасных бабочек над своей родной поляной и хотят понять, откуда они берутся. Машка думает, что это оторванные лепестки цветов или потерянные из-за ветра заколки. Затем Сметанка неожиданно теряет свои полоски, и ребятам приходится провести целое расследование. В процессе они узнают, каким животным и зачем нужны полоски. А еще герои замечают волшебные печенья, которые не могут поймать те ребята, которые не помыли перед едой руки. В общем, скучать ПониМашке и друзьям не придется!

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Список серий 1-го сезона сериала «ПониМашка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Откуда берутся бабочки?
Сезон 1 Серия 1
TBA
Похищение века
Сезон 1 Серия 2
TBA
Охота по-африкански
Сезон 1 Серия 3
TBA
Мятная луна
Сезон 1 Серия 4
TBA
Таинственный топинамбур
Сезон 1 Серия 5
TBA
Дружба с огоньком
Сезон 1 Серия 6
TBA
Дикий зверь
Сезон 1 Серия 7
TBA
Привет, балет!
Сезон 1 Серия 8
TBA
Вернуть Деда Мороза!
Сезон 1 Серия 9
TBA
Единорог, который всем помог
Сезон 1 Серия 10
TBA
Поход на Север
Сезон 1 Серия 11
TBA
Сопливый Джо
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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