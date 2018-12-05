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Свидание с Сайи 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свидание с Сайи
Киноафиша Сериалы Свидание с Сайи Сезоны Сезон 1

Date with saie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Свидание с Сайи»

В 1 сезоне сериала «Свидание с Сайи» популярную актрису Сайи Тамханкар похищают прямо со съемочной площадки. Мужчина представляется режиссером и называет себя Рагхунатх. В прошлом этот человек уже встречался с Сайи, но в тот момент он предстал перед ней в другом обличии. Он преследовал Сайи и пытался изменить ее распорядок дня, чтобы устроить ей свидание за кофе. Затем он подкупил личного помощника Сайи, Бхану, чтобы получить информацию о ее местонахождении. Одержимый фанат отправился в кинотеатр после того, как Бхану сообщил ему, что Сайи будет смотреть там фильм, но попал не в тот кинозал.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Свидание с Сайи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Директор - Бог! Director is God!
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2018
Кофе с Сайе Coffee with Saie
Сезон 1 Серия 2
5 декабря 2018
Прятки Hide and Seek
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2018
Нет входа. Опасность впереди! No entry. Danger ahead!
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2018
Дом, милый дом Home Sweet Home
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2018
Я тебя люблю I love you
Сезон 1 Серия 6
5 декабря 2018
История дьявола! Story of the devil!
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2018
Начало конца Beginning of the end
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2018
Конец The End
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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