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Игра с огнем 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра с огнем
Киноафиша Сериалы Игра с огнем Сезоны Сезон 1

Игра с огнем 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра с огнем»

В 1 сезоне сериала «Игра с огнем» в центре событий оказывается простая советская семья – родители с маленьким сыном на руках. Неожиданно глава семейства – интеллигент-неудачник – решает организовать нелегальный бизнес. Герой вовсе не одержим жаждой наживы, у него высокая, но труднодостижимая цель: его сыну поставили смертельный диагноз, и спасти ребенка может лишь один доктор, который живет в Соединенных Штатах Америки. У главного героя совсем немного времени, чтобы накопить миллион долларов и найти способ вывезти своего сына за границу. Впереди его ожидает множество испытаний.\

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Список серий 1-го сезона сериала «Игра с огнем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
29 января 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
29 января 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
29 января 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
29 января 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
29 января 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
30 января 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
30 января 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
30 января 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 января 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 января 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 января 2021
График выхода всех сериалов
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