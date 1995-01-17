Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Регентша. Жена правителя 1995, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Регентша. Жена правителя
Киноафиша Сериалы Регентша. Жена правителя Сезоны Сезон 1

La Regenta 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Регентша. Жена правителя»

В 1 сезоне сериала «Регентша. Жена правителя» молодая супруга бывшего городского правителя Ана Осорес после замужества стала вхожа в обособленное и консервативное общество. Но в глубине души девушка продолжает мечтать о том, что делает ее жизнь осмысленной: о любви к Богу. В светском обществе девушка получает поддержку со стороны трех абсолютно разных мужчин: своего супруга, руководителя местной церкви дона Фермина де Паса и политического деятеля Альваро Месии, о котором ходит слава ловеласа. Четыре романтические связи приводят Ану и близких ей людей к неожиданным последствиям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Регентша. Жена правителя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 1995
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 1995
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 января 1995
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше