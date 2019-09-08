Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь заставит плакать 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любовь заставит плакать
Киноафиша Сериалы Любовь заставит плакать Сезоны Сезон 1

Aşk Ağlatır 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь заставит плакать»

В 1 сезоне сериала «Любовь заставит плакать» молодая девушка живет в турецкой деревне с пожилым дедом. Ада не хочет создавать семью без любви и сбегает в Стамбул. Там девушка знакомится с несколькими молодыми людьми, жизнь которых не менее трудна. Так, одну из девушек семья собирается выдать замуж за мужчину преклонного возраста, которого та не любит. Другой парень влюблен в женщину, которая намного старше него. Их счастью мешает наличие у дамы мужа. Их брак трещит по швам, но женщина не готова расстаться с ним. Она проводит ночи с супругом, а дневные часы посвящает своему молодому избраннику.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Любовь заставит плакать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2019
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2019
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2019
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2019
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2019
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2019
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2019
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2019
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2019
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2019
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2019
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
24 ноября 2019
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 2019
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
8 декабря 2019
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
15 декабря 2019
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
22 декабря 2019
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше