Миксология 2014, 1 сезон

Mixology 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Миксология»

В 1-м сезоне сериала «Миксология» в один незабываемый вечер в одном месте оказываются десять прежде незнакомых людей. Том уже десять лет не может отойти от разрыва со своей невестой, и друзья решают подстроить ему внезапное свидание вслепую. Майя – красивая и обаятельная женщина, которая отталкивает мужчин своей серьезностью и строгостью, ведь она – профессиональный юрист. Джессика и Фаб – давние подруги, которые любят соревноваться за мужское внимание. Их очередной целью становится сексуальный бармен Доминик. Брюс и Кэл – опытные охотники за девушками, ищущие приключений. А милая и невинная Лив безответно влюблена в чопорного британца Рона.

7.4
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Миксология»

Сезон 1
Том и Мая Tom & Maya
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2014
Лив и Рон Liv & Ron
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2014
Брюс и Джессика Bruce & Jessica
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2014
Кэл и Кэйси Cal & Kacey
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2014
Фэб и Джессика и Доминик Fab & Jessica & Dominic
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2014
Том и Майя. Часть II Tom & Maya Part II
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2014
Брюс и Фэб Bruce & Fab
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2014
Джессика и Рон Jessica & Ron
Сезон 1 Серия 8
16 апреля 2014
Доминик и Кэйси Dominic & Kacey
Сезон 1 Серия 9
23 апреля 2014
Лиф и Джим Liv & Jim
Сезон 1 Серия 10
30 апреля 2014
Брюс и Майя Bruce & Maya
Сезон 1 Серия 11
7 мая 2014
Последний звонок Last Call
Сезон 1 Серия 12
14 мая 2014
Время закрытия Closing Time
Сезон 1 Серия 13
21 мая 2014
Лучший способ подготовиться к понедельнику: угадайте советские фильмы по цитатам о работе (тест)
В «Новом дне» Питера Паркера может ждать более серьезная проблема, чем мутация: о ней писали в комиксе №527
На Universal уверены, что Гомер мог бы гордиться «Одиссеей» Нолана: а фанаты считают, что он даже не досмотрел бы трейлер
Мамочка Два Тапочка никогда не была хозяйкой Тома из «Тома и Джерри»: настоящих владельцев кота показали 12 раз – а вы заметили? (фото)
Одну из лучших ролей в карьере Паттинсон сыграл благодаря «Брату» Балабанова: «познакомился» с Багровым в 17 – и запомнил на всю жизнь
Про эту драму с Колесниковым зря не трубят на каждом углу: рейтинг круче «Первого отдела», а Брагин здесь – отъявленный негодяй
Финал «Человека-бензопилы» ужасен настолько, что автора манги «похоронили» заживо: «Даже “Атака титанов” была лучше!»
«Ворошиловского стрелка» американцы досматривают сквозь зевоту и со скукой на лице: «Ничего особенного, точно не выдающийся»
Царь ненастоящий, церковь – наоборот! Угадаете 5/5 отечественных фильмов по кадру с храмом? (Сложный пасхальный тест)
«И это – наш вождь?»: новый фильм Бортко про Сталина ждут даже в Госдуме, но от первых кадров – сплошные вопросы
Из-за темнокожего Снейпа «Гарри Поттеру» от НВО придется еще сильнее переписать канон: под нож пустят легендарных мародеров
