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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Male Performance in a Comedy
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Scripted Comedy
Номинант
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