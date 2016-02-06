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Ищу мужчину 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ищу мужчину
Киноафиша Сериалы Ищу мужчину Сезоны Сезон 1

Ищу мужчину 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ищу мужчину»

В 1 сезоне сериала «Ищу мужчину» адвокат Ира давно ни с кем не встречается, посвящая все время работе и заботе о любимом сыне. Она красивая и умная женщина, но об отношениях с мужчинами даже думать не хочет. Ира приняла решение быть одной, чтобы вновь не разочароваться. Она упорно отвергает своих многочисленных ухажеров. Но у судьбы свои планы. На дне рождения подруги Ольги главная героиня знакомится с Валентином. Он не похож на остальных мужчин. Ира чувствует, что влюбляется. Правда, со временем она понимает, что Валя хранит от нее какой-то секрет. В его историях она все чаще замечает нестыковки...

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ищу мужчину» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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