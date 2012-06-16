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Бабье царство 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бабье царство
Киноафиша Сериалы Бабье царство Сезоны Сезон 1

Бабье царство 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бабье царство»

В 1 сезоне сериала «Бабье царство» Оксана является директором успешного московского рекламного агентства. Она планирует одержать победу в тендере и продолжить свою профессиональную деятельность в Лондоне. В России женщину ничего не держит. Она встречается с мужчиной, который не планирует бросать ради нее супругу. Однажды Оксана узнает, что ее несовершеннолетняя младшая сестра Алла ждет ребенка от случайного человека, а избавляться от беременности уже поздно. Алла боится, что отец убьет ее. Тогда сестра предлагает Оксане… стать матерью ее малыша. Героине предстоит принять непростое решение – любимая работа или репутация сестры.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бабье царство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2012
График выхода всех сериалов
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