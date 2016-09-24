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Любовь как стихийное бедствие 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь как стихийное бедствие
Киноафиша Сериалы Любовь как стихийное бедствие Сезоны Сезон 1

Любовь как стихийное бедствие 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь как стихийное бедствие»

В 1 сезоне сериала «Любовь как стихийное бедствие» семейная жизнь у Иры не складывается. Несмотря на то что она молодая женщина в самом расцвете сил и отличная хозяйка, ее супруг Вадим отдает предпочтение работе. Он горит научными экспедициями и постоянно говорит о разных насекомых, которые для него подчас важнее собственной жены. Вместо того чтобы вместе с Ирой поехать в отпуск на курорт, он отправляется на край света, чтобы отыскать редкий вид бабочки. В это время Ира встречает своего бывшего одноклассника, который был ее первой любовью. Неожиданная встреча перетекает в романтическую связь...

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Любовь как стихийное бедствие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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