В 1 сезоне сериала «Изменишь мне – умрешь!» в центре событий оказывается талантливая писательница-детективистка Кан Е-джу. Эта женщина считает себя счастливым человеком: муж в ней души не чает, дом – полная чаша, а ее бестселлерами зачитывается вся страна. Е-джу известна тем, что умеет выдумывать самые оригинальные и невообразимые способы расправы над своими персонажами. Ее фантазии может позавидовать любой маньяк, а догадаться, кто в ее книгах убийца, не могут даже опытные детективы. Но однажды кто-то убивает молодую девушку по сценарию, написанному Е-джу. Ситуацию усугубляет то, что жертва оказывается любовницей ее мужа.