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Изменишь мне – умрешь! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Изменишь мне – умрешь!
Киноафиша Сериалы Изменишь мне – умрешь! Сезоны Сезон 1

Cheat on Me, If You Can 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Изменишь мне – умрешь!»

В 1 сезоне сериала «Изменишь мне – умрешь!» в центре событий оказывается талантливая писательница-детективистка Кан Е-джу. Эта женщина считает себя счастливым человеком: муж в ней души не чает, дом – полная чаша, а ее бестселлерами зачитывается вся страна. Е-джу известна тем, что умеет выдумывать самые оригинальные и невообразимые способы расправы над своими персонажами. Ее фантазии может позавидовать любой маньяк, а догадаться, кто в ее книгах убийца, не могут даже опытные детективы. Но однажды кто-то убивает молодую девушку по сценарию, написанному Е-джу. Ситуацию усугубляет то, что жертва оказывается любовницей ее мужа.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Изменишь мне – умрешь!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 января 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 января 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 января 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 января 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 января 2021
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