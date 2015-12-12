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Слишком красивая жена 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слишком красивая жена
Киноафиша Сериалы Слишком красивая жена Сезоны Сезон 1

Слишком красивая жена 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слишком красивая жена»

В 1-м сезоне сериала «Слишком красивая жена» Гарик Протасов преподает литературу в провинциальной школе, а его супруга Елена работает педиатром в местной больнице. Супружеская пара возлагает большие надежды на свою юную дочь Аню, которая хочет стать профессиональной балериной. Ради того, чтобы дочь могла учиться в престижной школе танца, Протасов отправляются в Москву. В большом городе они сталкиваются с трудностями. Педагог со стажем устраивается охранником, Лена — медсестрой, а к Ане коллеги относятся с враждебностью. Хуже всего то, что в красивую Лену влюбляется миллионер Мареев, живущий по соседству. Он намерен увести Лену из семьи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Слишком красивая жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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