Уилл Трент 2023 - 2026, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Уилл Трент
Сезоны
Сезон 4
Will Trent
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
6 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
График выхода новых серий Уилл Трент 4 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
... Говоря об акулах
... Speaking of Sharks
Сезон 4
Серия 1
6 января 2026
Любовь требует времени
Love Takes Time
Сезон 4
Серия 2
13 января 2026
Студия 4Б
Studio 4B
Сезон 4
Серия 3
20 января 2026
Человек из ниоткуда
The Man from Nowhere
Сезон 4
Серия 4
27 января 2026
Приятно познакомиться, Малкольм
Nice to Meet You, Malcolm
Сезон 4
Серия 5
3 февраля 2026
Еще раз было бы неплохо
One More Time Would be Nice
Сезон 4
Серия 6
10 февраля 2026
Вина требует избавления
Guilt Needs Disposal
Сезон 4
Серия 7
17 февраля 2026
Позвоните Полу
Call Paul
Сезон 4
Серия 8
24 февраля 2026
We're Looking for a Vampire
Сезон 4
Серия 9
3 марта 2026
A Mighty Fine Sky for a Prince
Сезон 4
Серия 10
10 марта 2026
I Hear It Now, I Was Good
Сезон 4
Серия 11
17 марта 2026
I Hear It Now, I Was Good
Сезон 4
Серия 12
24 марта 2026
