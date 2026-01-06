Отдохните уже от «Первого отдела», о котором везде трубят: скоро выходит гастрокомедия, где Кологривый не стреляет, а шутит

«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало

Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

«Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор

Истеричка Вера и рядом не стояла с настоящей женой Колесникова: только взгляните на красотку – они вместе почти 25 лет (фото)

33 тысячи человек в кадре и всего один дубль: этому российскому сериалу нет и 3-х лет — а он уже переписал историю

Какие детективные новинки готовит НТВ весной: в №1 - главная звезда «Невского», под №2 - работа режиссера «Лихача»

Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей