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В прямом эфире 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В прямом эфире
Киноафиша Сериалы В прямом эфире Сезоны Сезон 1

Raibeuon 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 10 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «В прямом эфире»

В 1-м сезоне сериала «В прямом эфире» обаятельная ученица старшей школы Пэк Хо-ран пользуется успехом среди одноклассников. Она активно ведет страницы в социальных сетях, где ей ставят лайки, пишут комментарии и подписываются на нее. Однако в действительности близких друзей у девушки не так уж много. Если быть совсем точными, у главной героини есть всего одна настоящая подруга, которой Пэк Хо-ран действительно может доверять. И некто узнал об этом, а теперь хочет раскрыть ее тайну. Чтобы вычислить злоумышленника, Хо-ран вступает в радиовещательный клуб, который открылся в школе. Там она встречает его председателя по имени Ко Ын-тхэком.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В прямом эфире» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2021
График выхода всех сериалов
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