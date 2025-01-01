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В прямом эфире, список сезонов

Raibeuon 16+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал jTBC

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список сезонов сериала «В прямом эфире»
В прямом эфире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 17 ноября 2020 - 12 января 2021
 
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