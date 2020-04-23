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Вне закона: Правосудие без порядка 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вне закона: Правосудие без порядка
Киноафиша Сериалы Вне закона: Правосудие без порядка Сезоны Сезон 1

Illegal - Justice, Out of Order 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вне закона: Правосудие без порядка»

В 1 сезоне сериала «Вне закона: Правосудие без порядка» главная героиня — молодая девушка по имени Нихарика Сингх — является дипломированным адвокатом и идеалистом по натуре. Главной героине нелегко смириться с тем, что люди, которые настаивают на своем следовании правовым нормам, зачастую находится вне закона. Однажды мисс Сингх во время публичного выступления выступает с обвинительной речью в адрес знаменитого юриста, писателя и политического деятеля. Она заявляет, что он виновен в насилии над ее коллегой. Блестящая карьера без пяти минут председателя ООН оказывается под угрозой.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Вне закона: Правосудие без порядка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Безумный адвокат The Mad Lawyer
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2020
Правосудие отложено, в правосудии отменено? Justice Delayed, Justice Denied?
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2020
Занять позицию Take the Stand
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2020
Играйте или пусть вас разыграют! Play or Get Played!
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2020
Искание неприятностей Courting Trouble
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2020
Два заблуждения делают одно правильным Teo Wrongs Make a Right
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2020
Невиновен, пока вина не доказана Innocent Until Proven Guilty
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2020
Когда прошлое стучится в дверь When the Past Comes Knocking
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2020
Правдоподобное отрицание Plausible Deniability
Сезон 1 Серия 9
23 апреля 2020
Финальное противостояние The Final Face-Off
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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