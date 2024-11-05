Меню
Бандитский Петербург 4: Арестант
Статьи о сериале «Бандитский Петербург 4: Арестант»
Комсомолец, воротила и банкир: в «Бандитском Петербурге» наврали о судьбе реального Антибиотика
Персонаж стал украшением сериала о криминальном мире северной столицы и олицетворял собой русского Дона Карлеоне.
Написать
5 ноября 2024 20:32
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»
Разобрались в хитросплетениях криминального мира северной столицы.
Написать
2 ноября 2024 13:46
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
