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Любовь как несчастный случай 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь как несчастный случай
Киноафиша Сериалы Любовь как несчастный случай Сезоны Сезон 1

Любовь как несчастный случай 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь как несчастный случай»

В 1-м сезоне сериала «Любовь как несчастный случай» московский хирург отправляется на лесной кордон, где помогает родить ребенка жене лесника и буквально спасает жизнь молодой женщине и ее ребенку. Обратный путь полон опасных испытаний. За несколько безумных дней, которые главная героиня проводит при экстремальных обстоятельствах, она сближается с местным летчиком. Сначала герои воспринимают свои чувства как трагическую случайность, поскольку они существа из разных вселенных и наверняка им не удастся связать свои жизни. Но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь как несчастный случай» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2012
График выхода всех сериалов
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