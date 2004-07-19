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Любовные авантюры 2004, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовные авантюры
Киноафиша Сериалы Любовные авантюры Сезоны Сезон 1

Любовные авантюры 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовные авантюры»

В 1 сезоне сериала «Любовные авантюры» события разворачиваются во французском джентльменском клубе. За бокалом вина и игрой в карты собираются несколько мужчин, давно знакомых друг с другом. Они помнят себя и приятелей настоящими красавцами, офицерами и ловеласами. Но теперь их жизнь скучна и разнообразна: надоевшие жены, непослушные отпрыски, деловые договоры. Что же остается джентльменам, скучающим по былым временам? Конечно, погрузиться в общие воспоминания! Ведь были годы, когда один из них лазил в окно к замужней любовнице, другой соблазнял женщин одним взглядом, а третий вызывал всех подряд на дуэли.
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовные авантюры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2004
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2004
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2004
График выхода всех сериалов
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