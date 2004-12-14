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Игра на выбывание 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Игра на выбывание
Киноафиша Сериалы Игра на выбывание Сезоны Сезон 1

Игра на выбывание 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Игра на выбывание»

В 1 сезоне сериала «Игра на выбывание» действие разворачивается в центре столицы, на территории нового элитного жилого комплекса. В шикарном двадцатиэтажном здании обитают сливки московского общества – политики, знаменитые артисты, владельцы крупного бизнеса. Но однажды все они оказываются в ловушке в собственном доме. В каждую квартиру приходит пугающее послание с угрозой. Некто, называющий себя Игроком, обещает, что будет убивать по одному жильцу в день, если через трое суток он не получит выкуп в один миллион долларов. Те, кто относится к угрозе несерьезно, оказываются первыми жертвами стрелка.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Игра на выбывание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2004
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2004
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2004
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2004
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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