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Большая битва 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большая битва
Киноафиша Сериалы Большая битва Сезоны Сезон 1

Большая битва 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Большая битва»

В 1 сезоне сериала «Большая битва» в центре внимания оказывается один из самых популярных и вместе с тем самых загадочных видов спорта во всем мире. ММА, также известный как смешанные боевые искусства, появился не более двух десятков лет назад. Тем не менее он успел прочно укорениться в турнирных таблицах и в сердцах многотысячной аудитории. В России этот спорт признан национальным, и по нему проводятся государственные турниры. С конца 90-х годов наши спортсмены одерживают победы в международных боях. Хабиб, Петр Ян, Федор Емельяненко и другие давно стали нарицательными именами. Но впервые зрители узнают их ближе.

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Список серий сериала Большая битва График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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