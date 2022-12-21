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Понимание любви 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Понимание любви
Киноафиша Сериалы Понимание любви Сезоны Сезон 1

Sarangui ihae
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Понимание любви»

В 1 сезоне сериала «Понимание любви» действие разворачивается в отделении банка «Нара» в Ёнпо, которое отмечает 99-летие со дня основания. Отношения между коллегами Ха Сан Су и Ан Су Ён выходят за рамки профессиональных. Ха Сан Су — старший руководитель консультационной группы. Он занимает эту должность уже 3 года. У героя спортивная форма, подходящая скорее для национального спортсмена, чем для банковского служащего. Ан Су Ён тоже обладает великолепной внешностью и чарующим голосом. Она начинала кассиром на полставки, а сейчас работает старшей в смене, но, кажется, навсегда застряла на этом уровне.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Понимание любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 января 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 января 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 января 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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