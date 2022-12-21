В 1 сезоне сериала «Понимание любви» действие разворачивается в отделении банка «Нара» в Ёнпо, которое отмечает 99-летие со дня основания. Отношения между коллегами Ха Сан Су и Ан Су Ён выходят за рамки профессиональных. Ха Сан Су — старший руководитель консультационной группы. Он занимает эту должность уже 3 года. У героя спортивная форма, подходящая скорее для национального спортсмена, чем для банковского служащего. Ан Су Ён тоже обладает великолепной внешностью и чарующим голосом. Она начинала кассиром на полставки, а сейчас работает старшей в смене, но, кажется, навсегда застряла на этом уровне.