В 1 сезоне сериала «Шафер: Последние главы» главными действующими лицами являются Харпер, Робин, Джордан, Лэнс, Квентин, Шелби, Кэндис и Марч. Они вступают в новый период своей жизни и сталкиваются с кризисом среднего возраста. Многие их мечты сбылись, но некоторым надеждам так и не удалось воплотиться в жизнь. Кроме того, нередко в отношениях между героями всплывают давние обиды, которые они так и не сумели оставить в прошлом. Однако они пытаются идти дальше, адаптироваться к новым реалиям, налаживают контакты между собой, стараются открыто выражать свои претензии и недовольство друг к другу.