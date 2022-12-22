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Шафер: Последние главы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шафер: Последние главы
Киноафиша Сериалы Шафер: Последние главы Сезоны Сезон 1

The Best Man: The Final Chapters
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шафер: Последние главы»

В 1 сезоне сериала «Шафер: Последние главы» главными действующими лицами являются Харпер, Робин, Джордан, Лэнс, Квентин, Шелби, Кэндис и Марч. Они вступают в новый период своей жизни и сталкиваются с кризисом среднего возраста. Многие их мечты сбылись, но некоторым надеждам так и не удалось воплотиться в жизнь. Кроме того, нередко в отношениях между героями всплывают давние обиды, которые они так и не сумели оставить в прошлом. Однако они пытаются идти дальше, адаптироваться к новым реалиям, налаживают контакты между собой, стараются открыто выражать свои претензии и недовольство друг к другу.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Шафер: Последние главы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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