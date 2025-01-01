Постеры сериала «Пять с плюсом»

Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор

«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене

Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута»

Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле

Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм

Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название

Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара»

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова