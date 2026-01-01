В мою стиралку кладу новую губку для посуды – радости нет предела: эффект заметила после первой же стирки

«Новогодние каникулы отменяются?»: Минтруда наконец-то утвердил график праздничных выходных на 2027 год

Кто и зачем вешает пакет на зеркало авто? В ГАИ предупредили водителей - будьте очень внимательны

«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»

В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»

Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей

Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю

63 года Marvel врали нам о «Людях-Икс» самым наглым образом: все вскрылось из-за одного судебного спора

640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели

«Титаник», «Интерстеллар» и «Хатико», конечно, грустные, но эти 4 советских фильма заставляли рыдать белугой даже самых суровых мужчин