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Казанова в России 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Казанова в России
Киноафиша Сериалы Казанова в России Сезоны Сезон 1

Казанова в России 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Казанова в России»

В 1 сезоне сериала «Казанова в России» во время дворцового переворота в России, когда трон должен получить сын Екатерины Павел, многие государства пытаются получить инструмент влияния на могущественную державу. Ватикан привлекает к деликатному делу знаменитого дамского угодника Джакомо Казанову, считая, что для авантюриста это будет отличной возможностью искупить свои прегрешения. Перед Казановой стоит задача завоевать расположение трех женщин: самой Екатерины, особы, которая продает документ о передаче трона, и той, что придет на помощь самому Казанове. Известного сердцееда ожидает множество испытаний и опасных приключений.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Казанова в России» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 декабря 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 декабря 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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