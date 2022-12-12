В 1 сезоне сериала «Казанова в России» во время дворцового переворота в России, когда трон должен получить сын Екатерины Павел, многие государства пытаются получить инструмент влияния на могущественную державу. Ватикан привлекает к деликатному делу знаменитого дамского угодника Джакомо Казанову, считая, что для авантюриста это будет отличной возможностью искупить свои прегрешения. Перед Казановой стоит задача завоевать расположение трех женщин: самой Екатерины, особы, которая продает документ о передаче трона, и той, что придет на помощь самому Казанове. Известного сердцееда ожидает множество испытаний и опасных приключений.