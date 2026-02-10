Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров

О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале

Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен

На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)

Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6

Величие Годжо Сатору и «Магической битвы» признали даже на ПМЭФ-2026: зато «Соло прокачку», как всегда, макнули в грязь

«Прекрасный сериал», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет»: этот сериал с рейтингом 8 — одна из последних работ Пускепалиса

43 года смотрели и не видели: в «Мэри Поппинс» нашли забавный киноляп — что не так с гардеробом няни?

Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов