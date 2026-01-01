Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Нейромант , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Нейромант Сезоны Сезон 1
Neuromancer
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Нейромант»

В 1 сезоне сериала «Нейромант» в городском конгломерате Токио-Иокогама правят влиятельные корпорации. Талантливый хакер Генри Кейс, который занимается взломом и защитой цифровых сведений, однажды сталкивается с опасными людьми, что в результате оборачивается для него большими неприятностями. После «тесного знакомства» с гангстерами Кейс не может получить доступ к матрице. Теперь герой может видеть только пиксели, а привычные трехмерные картинки больше для него не доступны. Жизнь Генри Кейса катится в бездну, но на помощь ему приходит загадочная молодая девушка по имени Молли.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Нейромант

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
Случайно удалил MAX с «Айфона», что теперь делать? Нашел 2 простых способа вернуть мессенджер – №1 поможет в 10 случаях из 10
С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вспомните 6 советских фильмов по героям на отдыхе
Про «Черное зеркало» забудете надолго: 6 длинных sci-fi сериалов с рейтингом 8.1+ — у № 3 сразу 41 сезон, осилите?
Этот лопоухий и пухлощекий мальчишка плохо учился, но вырос звездой российского кино: угадаете сердцееда по фото?
Кто ни разу не пересматривал «Служебный роман», этот тест на 7/7 никогда не пройдут: а у вас получится?
«Шеф, все пропало», кроме теста: сможете ли продолжить 6 цитат из «Бриллиантовой руки»
Саурон и Саруман — почти тезки: Толкин вложил в это скрытый смысл, о котором многие не догадываются
Любили книги в детстве – пройдете на «отлично»: ответьте на коварные вопросы про 6 любимых сказок – в СССР их читали почти каждому (тест)
Фантастика или предсказание? Астрофизик разобрал завязку «Проекта "Конец света"» — и нашел тревожные совпадения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше