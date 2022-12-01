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Я слежу за тобой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я слежу за тобой
Киноафиша Сериалы Я слежу за тобой Сезоны Сезон 1

Я слежу за тобой 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я слежу за тобой»

В 1 сезоне сериала «Я слежу за тобой» в центре сюжета оказывается начинающий оперативник российской полиции по фамилии Титов. Это совсем молодой парень, энтузиазм и рвение которого еще не угасли под грудами бумажной волокиты. Но эта горячность служит ему злую службу. Неправильно истолковав ситуацию в столичном баре, он случайно срывает операцию своих коллег из «наружки». Выясняется, что офицер Шухер под прикрытием пытался задержать банду наркоторговцев, а в результате получил только травму от незадачливого Титова. В наказание новичка ссылают работать в отдел того самого Шухера. Но есть проблема: эти двое уже терпеть друг друга не могут.

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Список серий сериала Я слежу за тобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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