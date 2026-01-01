Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Награды и номинации «Хэтфилды и Маккои»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
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