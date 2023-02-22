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Клуб низких тонов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клуб низких тонов
Киноафиша Сериалы Клуб низких тонов Сезоны Сезон 1

El Club de los Graves
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб низких тонов»

В 1 сезоне сериала «Клуб низких тонов» в испанской музыкальной школе всем правит не талант, а коммерция. Директор Эдуардо Крамер стравливает студентов друг с другом, выделяя тех, кто, по его мнению, может стать популярным, и унижая тех, чье творчество не соответствует запросам массовой аудитории. Однако талантливый музыкальный педагог Амаранто Молина верит в то, что истинный талант куда важнее денег. Он читает лекции тем ученикам, которых не отобрали для создания модных поп-групп. Задача этого дерзкого и эксцентричного учителя – раскрыть особенности каждого музыканта, а не выровнять всех под одну гребенку.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Клуб низких тонов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Естественный отбор Selección natural
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Ломая стены Rompiendo muros
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Пианино в джунглях El piano de la selva
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Секретный сад El jardín secreto
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
Пульс Pulso
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2023
Поп музыка La música sube
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2023
Как отец… De tal palo…
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2023
Что не видно Lo que no se ve
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2023
Всего лишь иллюзия Solo una ilusión
Сезон 1 Серия 9
22 февраля 2023
Без маскировки Sin disfraz
Сезон 1 Серия 10
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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