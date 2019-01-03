В 6 сезоне 21 серии сериала «Черный список» борьба против Анны МакМахон возобновляется. Начинается гонка за секретными документами, способными прояснить истинные мотивы советника. Удастся ли оперативникам доказать факт существования заговора?
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