В 6 сезоне 20 серии сериала «Черный список» по городу проносится волна исчезновений. Похищенными оказываются младенцы, на первый взгляд, никак не связанные между собой. Но анализ ДНК указывает, что все они являются однояйцевыми близнецами.
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