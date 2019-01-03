В 6 сезоне 2 серии сериала «Черный список» оперативная группа продолжает идти по следу Бастьена Моро, известного под кодовым именем Корсиканец. Выясняется, что беглец изменил внешность ради подрывной деятельности, направленной против ООН.
Related video
Сюжет на злобу дня: последний фильм Меньшова так и не увидел свет
Тайна семьи поп-короля: гляньте, каким вырос непубличный «сын» Киркорова
В 35 лет стал стариком: участи советского Халка не позавидуешь
Успешный и красивый: брат Бондаренко понравится женщинам не меньше, чем актер
Только туловище и осталось: Цыганова засветила аномально длинные руки и ноги-спички
Тест: кто вы из психопатов в кино?
Август 2023-го побьет рекорды по изменам: в эти роковые дни мужей надо запереть дома
Не мальчик, а девочка: рассмеетесь при виде детского фото брутала Высоцкого
Люди в ужасе: недавно родившая Ковальчук разделась для фото
Мужчины с этими именами терпеть не могут тратиться на своих вторых половинок
Коллега испортил всю жизнь: почему Генка из «Кортика» ушел из кино
Роль стала проклятием: ту самую тетю Асю из рекламы отбеливателя не узнать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail