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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 6 Серия 2

Черный список 2013 - 2023 2 серия 6 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Черный список»
Доктор Ханс Колер
Сезон 6 / Серия 1 3 января 2019
Корсиканец
Сезон 6 / Серия 2 4 января 2019
Фармацевт
Сезон 6 / Серия 3 11 января 2019
Ростовщики
Сезон 6 / Серия 4 18 января 2019
Альтер эго
Сезон 6 / Серия 5 1 февраля 2019
Этик
Сезон 6 / Серия 6 8 февраля 2019
Генерал Сиро
Сезон 6 / Серия 7 15 февраля 2019
Марко Янкович
Сезон 6 / Серия 8 22 февраля 2019
Министр Ди
Сезон 6 / Серия 9 22 февраля 2019
Крипто-банкир
Сезон 6 / Серия 10 8 марта 2019
Бастьен Моро
Сезон 6 / Серия 11 15 марта 2019
Бастьен Моро. Заключение
Сезон 6 / Серия 12 22 марта 2019
Роберт Веско
Сезон 6 / Серия 13 29 марта 2019
Компания по производству зонтов Остермана
Сезон 6 / Серия 14 29 марта 2019
Оливия Олсон
Сезон 6 / Серия 15 5 апреля 2019
Госпожа удача
Сезон 6 / Серия 16 12 апреля 2019
Третье сословие
Сезон 6 / Серия 17 19 апреля 2019
Убийца из Броктонского колледжа
Сезон 6 / Серия 18 26 апреля 2019
Рассвет
Сезон 6 / Серия 19 26 апреля 2019
Гильермо Ризал
Сезон 6 / Серия 20 3 мая 2019
Анна Макмахон
Сезон 6 / Серия 21 10 мая 2019
Роберт Диас
Сезон 6 / Серия 22 17 мая 2019
О чем cерия

В 6 сезоне 2 серии сериала «Черный список» оперативная группа продолжает идти по следу Бастьена Моро, известного под кодовым именем Корсиканец. Выясняется, что беглец изменил внешность ради подрывной деятельности, направленной против ООН.

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