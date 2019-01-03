В 6 сезоне 13 серии сериала «Черный список» команда во главе с Рэдом ищет Роберта Веско. Беглец известен своими виртуозными махинациями, а также умением выходить сухим из воды даже в заведомо проигрышных ситуациях.
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