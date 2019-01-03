В 6 сезоне 12 серии сериала «Черный список» смерть Рэда кажется делом времени. Но Купер все же убеждает главу Белого дома отложить казнь, чтобы заключенный помог группе вычислить преступника, убившего видного немецкого политика.
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