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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 6 Серия 12

Черный список 2013 - 2023 12 серия 6 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Черный список»
Доктор Ханс Колер
Сезон 6 / Серия 1 3 января 2019
Корсиканец
Сезон 6 / Серия 2 4 января 2019
Фармацевт
Сезон 6 / Серия 3 11 января 2019
Ростовщики
Сезон 6 / Серия 4 18 января 2019
Альтер эго
Сезон 6 / Серия 5 1 февраля 2019
Этик
Сезон 6 / Серия 6 8 февраля 2019
Генерал Сиро
Сезон 6 / Серия 7 15 февраля 2019
Марко Янкович
Сезон 6 / Серия 8 22 февраля 2019
Министр Ди
Сезон 6 / Серия 9 22 февраля 2019
Крипто-банкир
Сезон 6 / Серия 10 8 марта 2019
Бастьен Моро
Сезон 6 / Серия 11 15 марта 2019
Бастьен Моро. Заключение
Сезон 6 / Серия 12 22 марта 2019
Роберт Веско
Сезон 6 / Серия 13 29 марта 2019
Компания по производству зонтов Остермана
Сезон 6 / Серия 14 29 марта 2019
Оливия Олсон
Сезон 6 / Серия 15 5 апреля 2019
Госпожа удача
Сезон 6 / Серия 16 12 апреля 2019
Третье сословие
Сезон 6 / Серия 17 19 апреля 2019
Убийца из Броктонского колледжа
Сезон 6 / Серия 18 26 апреля 2019
Рассвет
Сезон 6 / Серия 19 26 апреля 2019
Гильермо Ризал
Сезон 6 / Серия 20 3 мая 2019
Анна Макмахон
Сезон 6 / Серия 21 10 мая 2019
Роберт Диас
Сезон 6 / Серия 22 17 мая 2019
О чем cерия

В 6 сезоне 12 серии сериала «Черный список» смерть Рэда кажется делом времени. Но Купер все же убеждает главу Белого дома отложить казнь, чтобы заключенный помог группе вычислить преступника, убившего видного немецкого политика.

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