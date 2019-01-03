В 6 сезоне 11 серии сериала «Черный список» казнь близка, как никогда прежде. Лиз хватается за последнюю зацепку, способную уберечь Рэда от смерти. Команде необходимо предоставить суду доказательства заговора против американского государства.
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