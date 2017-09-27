Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 5 Серия 18

Черный список 2013 - 2023 18 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Черный список»
Смоуки Патнем
Сезон 5 / Серия 1 27 сентября 2017
Грейсон Блейз
Сезон 5 / Серия 2 4 октября 2017
Мисс Ребекка Тролл
Сезон 5 / Серия 3 11 октября 2017
Эндлинг
Сезон 5 / Серия 4 18 октября 2017
Ильяс Сурков
Сезон 5 / Серия 5 25 октября 2017
Бюро путешествий
Сезон 5 / Серия 6 1 ноября 2017
Корпорация Килганнон
Сезон 5 / Серия 7 8 ноября 2017
Иэн Гарви
Сезон 5 / Серия 8 15 ноября 2017
Крушение
Сезон 5 / Серия 9 3 января 2018
Информатор
Сезон 5 / Серия 10 10 января 2018
Эбрахам Штерн
Сезон 5 / Серия 11 17 января 2018
Повар
Сезон 5 / Серия 12 31 января 2018
Невидимая рука
Сезон 5 / Серия 13 7 февраля 2018
Мистер Рейли Синклер Третий
Сезон 5 / Серия 14 28 февраля 2018
Пэтти Сью Эдвардс
Сезон 5 / Серия 15 7 марта 2018
Козерог
Сезон 5 / Серия 16 14 марта 2018
Анна-Грасия Дуэрте
Сезон 5 / Серия 17 4 апреля 2018
Зарак Мосадек
Сезон 5 / Серия 18 11 апреля 2018
Йен Гарви. Заключение
Сезон 5 / Серия 19 25 апреля 2018
Николас Т. Мур
Сезон 5 / Серия 20 2 мая 2018
Лоренс Дейн Девлин
Сезон 5 / Серия 21 9 мая 2018
Саттон Росс
Сезон 5 / Серия 22 16 мая 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 18 серии сериала «Черный список» команда отправляется в Париж, чтобы захватить Мосадека, связанного с Гарви. Но Лиз отказывается доверять Рэддингтону и начинает собственный путь. Кому удастся схватить убийцу Тома раньше?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Голос любви
Голос любви 2 комментария
Драйв
Драйв 13 комментариев
О чем говорят незнакомцы
О чем говорят незнакомцы 2 комментария
Related video
Тест: кто вы из психопатов в кино?
Не мальчик, а девочка: рассмеетесь при виде детского фото брутала Высоцкого
Сюжет на злобу дня: последний фильм Меньшова так и не увидел свет
Роль стала проклятием: ту самую тетю Асю из рекламы отбеливателя не узнать
Август 2023-го побьет рекорды по изменам: в эти роковые дни мужей надо запереть дома
Успешный и красивый: брат Бондаренко понравится женщинам не меньше, чем актер
Мужчины с этими именами терпеть не могут тратиться на своих вторых половинок
Люди в ужасе: недавно родившая Ковальчук разделась для фото
Тайна семьи поп-короля: гляньте, каким вырос непубличный «сын» Киркорова
Только туловище и осталось: Цыганова засветила аномально длинные руки и ноги-спички
В 35 лет стал стариком: участи советского Халка не позавидуешь
Коллега испортил всю жизнь: почему Генка из «Кортика» ушел из кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше