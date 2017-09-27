В 5 сезоне 15 серии сериала «Черный список» команда берется за расследование вирусной вспышки, тогда как Лиз продолжает идти по следу убийцы Тома. Рэддингтон занимается поисками нового источника финансирования для своей подпольной группы.
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