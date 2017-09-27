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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 5 Серия 15

Черный список 2013 - 2023 15 серия 5 сезон

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10 голосов
Все серии 5 сезона «Черный список»
Смоуки Патнем
Сезон 5 / Серия 1 27 сентября 2017
Грейсон Блейз
Сезон 5 / Серия 2 4 октября 2017
Мисс Ребекка Тролл
Сезон 5 / Серия 3 11 октября 2017
Эндлинг
Сезон 5 / Серия 4 18 октября 2017
Ильяс Сурков
Сезон 5 / Серия 5 25 октября 2017
Бюро путешествий
Сезон 5 / Серия 6 1 ноября 2017
Корпорация Килганнон
Сезон 5 / Серия 7 8 ноября 2017
Иэн Гарви
Сезон 5 / Серия 8 15 ноября 2017
Крушение
Сезон 5 / Серия 9 3 января 2018
Информатор
Сезон 5 / Серия 10 10 января 2018
Эбрахам Штерн
Сезон 5 / Серия 11 17 января 2018
Повар
Сезон 5 / Серия 12 31 января 2018
Невидимая рука
Сезон 5 / Серия 13 7 февраля 2018
Мистер Рейли Синклер Третий
Сезон 5 / Серия 14 28 февраля 2018
Пэтти Сью Эдвардс
Сезон 5 / Серия 15 7 марта 2018
Козерог
Сезон 5 / Серия 16 14 марта 2018
Анна-Грасия Дуэрте
Сезон 5 / Серия 17 4 апреля 2018
Зарак Мосадек
Сезон 5 / Серия 18 11 апреля 2018
Йен Гарви. Заключение
Сезон 5 / Серия 19 25 апреля 2018
Николас Т. Мур
Сезон 5 / Серия 20 2 мая 2018
Лоренс Дейн Девлин
Сезон 5 / Серия 21 9 мая 2018
Саттон Росс
Сезон 5 / Серия 22 16 мая 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 15 серии сериала «Черный список» команда берется за расследование вирусной вспышки, тогда как Лиз продолжает идти по следу убийцы Тома. Рэддингтон занимается поисками нового источника финансирования для своей подпольной группы.

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