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Киноафиша Сериалы Черный список Сезоны Сезон 4 Серия 21

Черный список 2013 - 2023 21 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Черный список»
Эстебан
Сезон 4 / Серия 1 22 сентября 2016
Мато
Сезон 4 / Серия 2 29 сентября 2016
Майлз Макграт
Сезон 4 / Серия 3 6 октября 2016
Гая
Сезон 4 / Серия 4 13 октября 2016
Концерн Линдквист
Сезон 4 / Серия 5 20 октября 2016
Дрозды
Сезон 4 / Серия 6 27 октября 2016
Доктор Эдриан Шо
Сезон 4 / Серия 7 3 ноября 2016
Доктор Эдриан Шо. Заключение.
Сезон 4 / Серия 8 10 ноября 2016
Компания
Сезон 4 / Серия 9 5 января 2017
Синоптик
Сезон 4 / Серия 10 12 января 2017
Гарем
Сезон 4 / Серия 11 19 января 2017
Натали Люка
Сезон 4 / Серия 12 2 февраля 2017
Изабелла Стоун
Сезон 4 / Серия 13 9 февраля 2017
Архитектор
Сезон 4 / Серия 14 16 февраля 2017
Аптекарь
Сезон 4 / Серия 15 23 февраля 2017
Дембе Зума
Сезон 4 / Серия 16 20 апреля 2017
Реквием
Сезон 4 / Серия 17 20 апреля 2017
Филомена
Сезон 4 / Серия 18 27 апреля 2017
Доктор Богдан Крылов
Сезон 4 / Серия 19 4 мая 2017
Коллектор
Сезон 4 / Серия 20 11 мая 2017
Мистер Каплан
Сезон 4 / Серия 21 18 мая 2017
Мистер Каплан: Заключение
Сезон 4 / Серия 22 18 мая 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 21 серии сериала «Черный список» мистер Каплан нанимает вора, чтобы обчистить счета, с которых Рэд оплачивает деятельность членов организации. Между тем Джулиан принимается допрашивать Арама, получая ценную информацию.

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