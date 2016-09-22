В 4 сезоне 20 серии сериала «Черный список» следующей целью наемника по кличке Сборщик долгов становится Элизабет. Чтобы спасти соратницу, Рэд обращается за помощью к неожиданному источнику. Между тем Джулиан продолжает расследовать дело о трупах.
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