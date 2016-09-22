В 4 сезоне 10 серии сериала «Черный список» команда сталкивается с женщиной, способной «предсказывать» убийства, которым только предстоит состояться. Между тем Рэд настраивает двух бизнесменов друг против друга, вызывая у ФБР все больше подозрений.
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