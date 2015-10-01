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Черный список 2013 - 2023 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черный список»
Хозяин фермы троллей
Сезон 3 / Серия 1 1 октября 2015
Марвин Джерард
Сезон 3 / Серия 2 8 октября 2015
Илай Мэтчетт
Сезон 3 / Серия 3 15 октября 2015
Джин
Сезон 3 / Серия 4 22 октября 2015
Ариох Каин
Сезон 3 / Серия 5 29 октября 2015
Сэр Крипнис Крэндал
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2015
Зал Бин Хасан
Сезон 3 / Серия 7 12 ноября 2015
Короли автострады
Сезон 3 / Серия 8 19 ноября 2015
Директор
Сезон 3 / Серия 9 7 января 2016
Директор. Заключение.
Сезон 3 / Серия 10 14 января 2016
Мистер Грегори Дэврай
Сезон 3 / Серия 11 21 января 2016
Фемический суд
Сезон 3 / Серия 12 28 января 2016
Алистер Питт
Сезон 3 / Серия 13 4 февраля 2016
Леди Амброзия
Сезон 3 / Серия 14 11 февраля 2016
Дрексель
Сезон 3 / Серия 15 18 февраля 2016
Смотритель
Сезон 3 / Серия 16 25 февраля 2016
Мистер Соломон
Сезон 3 / Серия 17 7 апреля 2016
Мистер Соломон. Заключение
Сезон 3 / Серия 18 14 апреля 2016
Кейп-Мей
Сезон 3 / Серия 19 21 апреля 2016
Сеть Артакс
Сезон 3 / Серия 20 28 апреля 2016
Сьюзан Харгрейв
Сезон 3 / Серия 21 5 мая 2016
Александр Кёрк
Сезон 3 / Серия 22 12 мая 2016
Александр Кёрк: Заключение
Сезон 3 / Серия 23 19 мая 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Черный список» на Лиз совершается вооруженное покушение. Рэд выясняет, что за голову девушки объявлена солидная денежная награда. На охоту, организованную Ариохом Каином, выходят самые опасные наемники мира.

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