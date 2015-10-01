В 3 сезоне 5 серии сериала «Черный список» на Лиз совершается вооруженное покушение. Рэд выясняет, что за голову девушки объявлена солидная денежная награда. На охоту, организованную Ариохом Каином, выходят самые опасные наемники мира.
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