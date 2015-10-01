В 3 сезоне 10 серии сериала «Черный список» над жизнью Элизабет нависает смертельная угроза. Выясняется, что на бывшего агента ФБР готовится покушение со стороны заговорщиков. Ради спасения девушки Рэд выдвигает последний ультиматум.
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