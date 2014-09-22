Во 2 серии 21 сезона сериала «Черный список» команда расследует дело о русском мафиози по прозвищу Каракурт. Чтобы предотвратить очередное преступление, Лиз и Ресслер объединяются с представителями российской контрразведки.
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